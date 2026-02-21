 Suspenden semifinal de Alejandro Tabilo vs Ignacio Buse por el ATP de Río: Este es el nuevo horario - Chilevisión
Suspenden semifinal de Alejandro Tabilo vs Ignacio Buse por el ATP de Río: Este es el nuevo horario

El encuentro que estaba programado a las 19:00 horas de Chile de este sábado no se pudo disputar por las intensas lluvias presentes en la ciudad.

Sábado 21 de febrero de 2026 | 22:36

Alejandro Tabilo (68°) buscará la noche de este sábado su primera final de la temporada en el ATP 500 de Río de Janeiro, cuando enfrente al peruano Ignacio Buse (91°).

El chileno viene con una buena racha tras sus triunfos contra el estadounidense Emilio Nava (76°), el italiano Francesco Passaro (163°) y el argentino Thiago Tirante (92°). 

Su rival en esta ocasión será el joven jugador incaico, quien dio dos batacazos al vencer a Joao Fonseca (38°) y al extop ten Matteo Berrettini (57°). 

Emergencia climática obliga a suspender semifinal entre Tabilo y Buse

Si bien el compromiso por la segunda semifinal del ATP 500 de Río estaba programado a las 19:00 horas de Chile de este sábado 21 de febrero, la emergencia climática ha obligado a suspenderlo. 

De acuerdo a lo informado por la organización, la semifinal se disputará este domingo 22 de febrero a las 11:00 horas

Dónde ver EN VIVO el partido de Alejandro Tabilo vs Ignacio Buse?

El partido de Alejandro Tabilo ante Ignacio Buse será transmitido en vivo y online por la plataforma Disney +, exclusivo para suscriptores del Plan Premium.

