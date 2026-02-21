Suspenden semifinal de Alejandro Tabilo vs Ignacio Buse por el ATP de Río: Este es el nuevo horario - Chilevisión

El encuentro que estaba programado a las 19:00 horas de Chile de este sábado no se pudo disputar por las intensas lluvias presentes en la ciudad.
Sábado 21 de febrero de 2026 | 22:36
Alejandro Tabilo (68°) buscará la noche de este sábado su primera final de la temporada en el ATP 500 de Río de Janeiro, cuando enfrente al peruano Ignacio Buse (91°).
El chileno viene con una buena racha tras sus triunfos contra el estadounidense Emilio Nava (76°), el italiano Francesco Passaro (163°) y el argentino Thiago Tirante (92°).
Su rival en esta ocasión será el joven jugador incaico, quien dio dos batacazos al vencer a Joao Fonseca (38°) y al extop ten Matteo Berrettini (57°).
Si bien el compromiso por la segunda semifinal del ATP 500 de Río estaba programado a las 19:00 horas de Chile de este sábado 21 de febrero, la emergencia climática ha obligado a suspenderlo.
De acuerdo a lo informado por la organización, la semifinal se disputará este domingo 22 de febrero a las 11:00 horas.
El partido de Alejandro Tabilo ante Ignacio Buse será transmitido en vivo y online por la plataforma Disney +, exclusivo para suscriptores del Plan Premium.
JORNADA SUSPENDIDA EN EL #RioOpen— Todo Sobre Tenis (@Tsobretenis) February 22, 2026
Desde las 11am se disputarán las dos semifinales, y no antes de las 17.30hs la final pic.twitter.com/RHLxP1aEr1