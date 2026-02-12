Tomás Barrios se despidió del ATP de Buenos Aires tras caer ante Luciano Darderi - Chilevisión

Tomás Barrios (114°) fue elimininado este jueves en la segunda ronda del ATP 250 de Buenos Aires por el ítalo-argentino Luciano Darderi (22°).

El jugador que representa al país europeo fue desde el principio muy superior al chillanejo, lo que se refleja en el marcador, 6-1 y 6-3 en poco más de una hora de juego.

Las diferencias entre ambos quedaron demostradas, Darderi un jugador que está en ascenso en el circuito y a punto de ingresar al top 20 y Barrios más acostumbrado a jugar torneos Challenger que ATP.

De esta manera, el único chileno que queda en el certamen es Alejandro Tabilo (71°), que este miércoles dio la sorpresa al eliminar al vigente campeón Joao Fonseca y en cuartos de final enfrentará al local Tomás Etcheverry (54°).