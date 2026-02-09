Chile en Copa Davis: Cuándo recibe a España y qué chances hay de que venga Carlos Alcaraz - Chilevisión

Chile se hizo fuerte en casa y avanzó a la segunda ronda de las Qualifiers de la Copa Davis tras superar a Serbia, por lo que ahora se enfrentará nada menos que a España.

Los pupilos de Nicolás Massú chocarán contra Los Hispanos en septiembre en dos posibles fechas: 18 y 19 de septiembre o 19 y 20 de septiembre en territorio nacional.

Además de que será en plenas Fiestas Patrias, el cruce podría tener otro estímulo si es que se confirma la presencia de Carlos Alcaraz, actual número 1° del mundo.

¿Qué opciones hay de que Carlos Alcaraz juegue Copa Davis en Chile?

Si bien el Murciano le entregaría un gran condimento a la serie, las chances de que venga al país son bastante escasas.

Esto se debe al apretado calendario que se presenta al momento de jugar la llave, teniendo en cuenta una semana antes (13 de septiembre) está programada la final del US Open.

Por si fuera poco, el joven de 22 años tiene presupuestado estar en la Laver Cup que se jugará entre el 25 y 27 de ese mismo mes.

Las únicas opciones que asoman para tener a Alcaraz en Chile serían: Una posible derrota temprana en el Grand Slam o el gran deseo de representar a su nación.

En caso de quedarse afuera, el capitán David Ferrer tiene la opción de nominar a otros cuatro jugadores ubicados en el Top 100 del ranking ATP.

Los 5 mejores jugadores de España en el Ranking ATP