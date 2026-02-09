Bad Bunny en el Super Bowl: El mensaje que tenía el balón que sostuvo en su show - Chilevisión

Bad Bunny realizó este domingo su esperada presentación en el entretiempo del Super Bowl 2026, cantando sus mejores éxitos ante más de 60 mil hinchas en Santa Clara, California.

El puertorriqueño tuvo show repleto de simbolismos que llamó la atención del mundo, el que llegó a pocas semanas de criticar las políticas migratorias impuestas por el presidente Donald Trump en Estados Unidos.

En ese escenario, uno de los aspectos que llamó la atención fue el balón que el artista tenía en sus manos al momento de comenzar su espectáculo.

El particular mensaje del balón de Bad Bunny en el Super Bowl

El Conejo Malo sostuvo por varios pasajes de su presentación una pelota de fútbol americano, haciendo referencia a la final de la NFL que estaban jugando New England Patriots y Seattle Seahawks.

Dicho elemento tenía el siguiente mensaje que se mostró en pantalla: "Together We Are America" (Juntos somos América).

Adicionalmente, Bad Bunny llamó constantemente a la unidad de todo el continente. Por ejemplo, hubo un letrero gigante en el que se destacó: "Lo único más poderoso que el odio es el amor".

En la recta final, el cantante mencionó la frase "God bless America" (Dios bendiga a América), nombrando a todos los países de que lo componen de sur a norte, incluido Chile.