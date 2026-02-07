¡Van por España! Chile arrasa con Serbia y avanza con un perfecto 3-0 en la Copa Davis - Chilevisión

Chile le ganó el dobles a Serbia y cierra una serie perfecta en la Copa Davis con un 3-0 a su favor frente al país europeo.

La dupla compuesta a último minuto por Tomás Barrios y Nicolás Jarry salió a la cancha con la misión de liquidar la llave frente a los hermanos Ivan y Matej Sabanov en el Court Central Anita Lizana de Ñuñoa.

El inicio no fue sencillo para los chilenos. Algunas dudas y errores permitieron que el binomio serbio tomara ventaja temprana, sin embargo, la reacción y experiencia de los locales permitió que se quedaran con la llave tras un doble 6-4.

En el tramo decisivo del primer set, y tras ir 2-0 abajo, Nicolás Jarry elevó su nivel con devoluciones precisas y protagonismo en la red, factor clave para que Chile encadenara buenos puntos y cerrara un 6-4 parcial.

El envión anímico se mantuvo en el segundo set. Un quiebre temprano permitió a la dupla nacional administrar la ventaja y sellar nuevamente el parcial por 6-4, asegurando el triunfo definitivo.

Con la serie cerrada, el equipo capitaneado por Nicolás Massú ya piensa en el próximo desafío: España, subcampeón de la edición 2025 y liderado por Carlos Alcaraz.