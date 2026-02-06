 Chile vs Serbia: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partidos por Qualifiers de Copa Davis - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Chile vs Serbia: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partidos por Qualifiers de Copa Davis

Chile comienza su ilusión en la Copa Davis y recibe a Serbia por las Qualifiers. Tomás Barrios y Alejandro Tabilo son los primeros en saltar a la cancha.

Viernes 6 de febrero de 2026 | 11:01

Chile arranca este viernes su esperada serie de Copa Davis ante Serbia, rival al que se mide en una dura llave por las Qualifiers 2026.

Tomás Barrios, 112° del ranking ATP, es el primero en saltar a la cancha al medirse a Dusan Lajovic (123°), principal raqueta de los europeos tras la ausencia de Novak Djokovic (3°).

Posteriormente, Alejandro Tabilo (73°) choca con Ognjen Milic (462°), joven de solamente 18 años que es una de las grandes apuestas de los visitantes.

¿Dónde ver EN VIVO los partidos de Chile vs Serbia?

Los partidos de Chile ante Serbia por Copa Davis serán transmitidos en vivo por el canal DSports de la señal DirecTV.

Además, la plataforma de streaming DGO emitirá de manera online todos los encuentros de manera online. Para eso, debes entrar con tu respectivo usuario y clave.

Hora de los partidos de Chile y Serbia por Copa Davis

El primer compromiso de la serie por las Qualifiers inicia a las 18:00 horas de Chile de este viernes 6 de febrero.

El escenario de todos los cotejos es el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional, donde se espera una importante presencia de público.

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Representó a Chile en un Mundial: Quién era Lucas Encina, el surfista que murió en fatal accidente

Juegos Olímpicos de Invierno 2026: Dónde ver ONLINE y GRATIS Milano-Cortina

Team Chile en los JJOO de Invierno: Estos son los representantes nacionales en Milano-Cortina

Eduardo "Nazareno" Zuleta, el copiapino que busca ser el primer chileno en consagrarse campeón del mundo en más de 40 años
Publicidad
Publicidad