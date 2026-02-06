Chile vs Serbia: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partidos por Qualifiers de Copa Davis - Chilevisión

Chile arranca este viernes su esperada serie de Copa Davis ante Serbia, rival al que se mide en una dura llave por las Qualifiers 2026.

Tomás Barrios, 112° del ranking ATP, es el primero en saltar a la cancha al medirse a Dusan Lajovic (123°), principal raqueta de los europeos tras la ausencia de Novak Djokovic (3°).

Posteriormente, Alejandro Tabilo (73°) choca con Ognjen Milic (462°), joven de solamente 18 años que es una de las grandes apuestas de los visitantes.

¿Dónde ver EN VIVO los partidos de Chile vs Serbia?

Los partidos de Chile ante Serbia por Copa Davis serán transmitidos en vivo por el canal DSports de la señal DirecTV.

Además, la plataforma de streaming DGO emitirá de manera online todos los encuentros de manera online. Para eso, debes entrar con tu respectivo usuario y clave.

Hora de los partidos de Chile y Serbia por Copa Davis

El primer compromiso de la serie por las Qualifiers inicia a las 18:00 horas de Chile de este viernes 6 de febrero.

El escenario de todos los cotejos es el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional, donde se espera una importante presencia de público.