Juegos Olímpicos de Invierno 2026: Dónde ver ONLINE y GRATIS Milano-Cortina - Chilevisión

Más de 3.000 deportistas compiten las 16 disciplinas de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, entre los que están los representantes del Team Chile.
Viernes 6 de febrero de 2026 | 08:35
Comienza la acción de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, uno de los eventos más esperados de este año.
Italia es la sede elegida y recibe la gran cita, donde más de 3.000 atletas compiten en las 16 disciplinas que se desarrollan en una tremenda atmósfera.
Entre ellos están los representantes del Team Chile, quienes sueñan con realizar una buena actuación y dejar en alto el deporte nacional.
Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 los podrás ver por Chilevisión, canal en el que encontrarás una amplia cobertura en todas sus plataformas.
Además, en la App MiCHV podrás ver gratis este tremendo evento.
Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y disfrutar del deporte, debes realizar los siguientes pasos:
La cita comienza este viernes 6 de febrero con la gran ceremonia inaugural, finalizando el domingo 22 del mismo mes.