Juegos Olímpicos de Invierno 2026: Dónde ver ONLINE y GRATIS Milano-Cortina - Chilevisión

Comienza la acción de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, uno de los eventos más esperados de este año.

Italia es la sede elegida y recibe la gran cita, donde más de 3.000 atletas compiten en las 16 disciplinas que se desarrollan en una tremenda atmósfera.

Entre ellos están los representantes del Team Chile, quienes sueñan con realizar una buena actuación y dejar en alto el deporte nacional.

¿Dónde ver los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina?

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 los podrás ver por Chilevisión, canal en el que encontrarás una amplia cobertura en todas sus plataformas.

Además, en la App MiCHV podrás ver gratis este tremendo evento.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver Milano-Cortina GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y disfrutar del deporte, debes realizar los siguientes pasos:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

Las fechas de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina

La cita comienza este viernes 6 de febrero con la gran ceremonia inaugural, finalizando el domingo 22 del mismo mes.