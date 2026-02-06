Representó a Chile en un Mundial: Quién era Lucas Encina, el surfista que murió en fatal accidente - Chilevisión

Impacto causó en el deporte chileno el fallecimiento de Lucas Encina, destacado surfista que murió en un fatal accidente de tránsito el 2 de febrero pasado.

Información preliminar indicó que el joven de 24 años chocó su motocicleta en el sector de Alfalfares Oriente, perdiendo la vida minutos después.

El deceso generó gran conmoción entre sus cercanos, quienes lo despidieron esta semana con diferentes ofrendas, entre las que está un homenaje realizado por sus colegas.

Lucas Encina, quién era el surfista que murió a los 24 años

Oriundo de la Región de Coquimbo, Encina demostró desde niño una gran pasión por el surf y dedicó gran parte de su vida a practicarlo.

Su talento lo llevo a ser seleccionado nacional, representando en 2016 a Chile en el Mundial ISA Junior en Azores, Portugal, con solamente 14 años.

En su despedida, el seremi del Deporte de Coquimbo, Patricio Berrios, señaló al diario La Región que "estamos muy consternados por su muerte. Era un joven que a sus 24 años nos trajo muchas alegrías, pero más que nada una calidad humana muy fuerte y solidaria

Por su parte, la Federación Chilena de Surf (Fechsurf) publicó un emotivo posteo. "En memoria de un grande. Seleccionado nacional, serenense de corazón y leyenda de nuestras costas", señalaron.