Luto en el deporte: Destacado surfista nacional murió en accidente de tránsito en La Serena - Chilevisión

El deporte chilenó lamentó en las últimas horas el fallecimiento de Lucas Encina, destacado surfista que murió en un accidente de tránsito en La Serena.

Por razones que están siendo investigadas, el joven de 24 años perdió la vida luego de perder el contro de la motocicleta que estaban conduciendo.

De acuerdo a Carabineros, el hecho se dio el lunes 2 de febrero en el sector Alfalfares Oriente, a la altura de la parcela 5 en la mencionada comuna.

Federación Chilena de Surf lamentó fallecimiento de Lucas Encina

El deceso fue lamentado por la Federación Chilena de Surf (Fechsurf), quienes enviaron condolencias a sus familiares y seres queridos.

"En memoria de un grande. Seleccionado nacional, serenense de corazón y leyenda de nuestras costas", escribieron en primera instancia.

La entidad agradeció a Encina "por tantos años de entrega y por representar nuestros colores con tanta garra. El surf chileno hoy está de luto. Hasta siempre".

El atleta representó a Chile en el Mundial ISA Junior en Azores, Portugal en 2016, siendo un apasionado por esta disciplina que practicó durante toda su vida.