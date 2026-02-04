Neven Ilic es electo como miembro del Comité Olímpico Internacional: Integrará Comité Ejecutivo - Chilevisión

Neven Ilic, presidente de Panam Sports, fue elegido este miércoles como nuevo miembro del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional (COI).

En la elección realizada en la 145ª sesión del organismo en Milán, Italia, país que es sede de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, el nacional se impuso a Giovanni Malagó en una ajustada votación.

El cargo corresponde al más alto logrado por un dirigente chileno en la historia, lo que fue valorado por el propio directivo.

El orgullo de Neven Ilic tras lograr cargo en el COI

Tras la ratificación del puesto, el nuevo integrante del COI remarcó que "este resultado es motivo de un tremendo orgullo. Orgullo para América y orgullo para Chile".

"La verdad es que hay muchas cosas por hacer y poder llevar la voz de América, de nuestros países y la realidad de cada uno de nuestros naciones al Comité Ejecutivo es parte de la tarea que me toca realizar. Esto es un tremendo honor para Chile y yo estoy muy orgulloso que poder haber logrado este tremendo honor", agregó.

A lo largo de su carrera en el deporte, Ilic fue director de la Federación de Tenis y presidente del COCH en un puesto que ocupó entre 2004 y 2017.

Ese mismo año fue elegido como presidente de Panam Sports, cargo que ha ocupado durante un prolongado periodo.