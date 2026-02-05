Team Chile en los JJOO de Invierno: Estos son los representantes nacionales en Milano-Cortina - Chilevisión

Gran expectativa hay con el inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano–Cortina 2026, evento en el que el Team Chile dice presente.

Son tres los deportistas nacionales que aseguraron su cupo en la cita, buscando representar a nuestro país de la mejor manera.

Lamentablemente, la delegación sufrió la baja a última hora de Henrik Von Appen, quien no podrá estar en el esquí alpino tras una fuerte caída en al reciente Copa del Mundo de Suiza.

Los chilenos que estarán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Una de las integrantes de la lista es Stephanie Joffroy. La chilena competirá en el es esquí acrobático por tercera vez en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

Anteriormente estuvo en Sochi 2014, donde estuvo cerca de meterse en semifinales y PyeongChang 2018.

A ella se suma Matilde Schwencke, joven de 22 años que consolidó su formación deportiva en Estados Unidos y apuesta a dar que hablar en el esquí alpino.

Finalmente está el fondista Sebastián Endrestad, debutante en este tipo de eventos y que viene de ubicarse entre los 100 mejores en la Copa del Mundo de Trondheim, Noruega.

¿Dónde ver los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 los podrás ver por Chilevisión, señal en la que encontrarás una completa cobertura en todas su plataformas.