Qué elegancia: Esteban Grimalt y Trinidad de la Noi desfilaron en Fashion Show de JJOO de Invierno - Chilevisión

La previa de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 tuvo elegancia pura, con Esteban Grimalt y Trinidad de la Noi desfilando en el Fashion Show de Milano-Cortina.

El seleccionado de voley playa y la modelo, quienes anunciaron que se van a casar, participaron en la actividad realizada este miércoles en Italia.

El evento se originó debido a que Milán es una de las capitales mundiales de la moda, por lo que se citó a diferentes personalidades a caminar por la pasarela.

Con su gran estatura (un metro y 92 centímetros), el atleta nacional y la destacada influencer presentaron los uniformes que utilizará el Team Chile en la tradicional cita.

Ambos posaron con un cómodo buzo y gorros de lana, aprovechando de disfrutar un tierno momento ad portas de su matrimonio.

Las fotos de Esteban Grimalt y Trinidad de la Noi