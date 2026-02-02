El detalle que usuarios notaron tras nacimiento de bebé de Sammis Reyes y Emilia Dides - Chilevisión

El ex jugador de la NFL y la cantante anunciaron la llegada al mundo de su hija, noticia que provocó una ola de reacciones en redes sociales.
Sammis Reyes y Emilia Dides disfrutan de uno de los momentos más importantes de su vida, confirmando el reciente fin de semana que se convirtieron en padres.
A través de redes sociales, la pareja le dio la bienvenida a su hija con un emotivo posteo y compartió fotos de los primeros minutos de la pequeña en este mundo.
"Bienvenida a nuestro mundo, princesa. Gracias por hacernos sentir el amor más profundo e inexplicable de nuestras vidas", escribió la cantante en Instagram.
El posteo acumula casi 800 mil likes, con los usuarios felicitaron al ex jugador de la NFL y a la influencer por esta nueva etapa.
Sin embargo, algunos notaron un particular detalle que no dejaron pasar. Se trata de Reyes apareciendo sin polera en una de las imágenes publicadas.
Esta situación provocó una ola de comentarios de los seguidores, donde cuestionaban este hecho en medio de la llegada de su hija.
En ese punto, algunos afirmaron a que esta situación es relevante para que el padre de la bebé tenga "apego", dando inicio a un intenso debate.
De todas formas, la mayoría de los usuarios destacó la ternura de las fotos y le deseó lo mejor a ambos y a la pequeña Mía.