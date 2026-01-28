Se agranda la familia: Thomas Galdames y su esposa italiana anuncian que serán padres - Chilevisión

El futbolista chileno Thomas Galdames sorprendió al anunciar este martes que está esperando su primer hijo, el que llegará fruto de su relación con Giovanna Gioglino.

El defensor, que actualmente milita en el Krylia Sovetov de Rusia, dio a conocer la noticia a través de un tierno video en Instagram.

"Nuevo capítulo. Mismo amor, multiplicado. No vemos la hora de conocerte", escribió la pareja en redes sociales, generando una lluvia de reacciones.

Uno de los primeros en comentar el posteo fue el hermano del zaguero, Pablo Galdames, quien destacó: "Muero. Voy a ser tío", mensaje que fue acompañado por varios emojis.

El amor entre Pablo Galdames y Giovanna Gioglino

El romance de Thomas Galdames con Gioglino comenzó hace algunos años, con ambos casándose en a mediados del 2025 en una masiva boda.

La joven es una modelo e influencer italiana, contando con más de 260 mil seguidores en Instagram con los que suele interactuar.

El defensor de 27 años se formó en Unión Española, pasando por Godoy Cruz de Argentina y llegando el 2024 al fútbol ruso en el que se mantiene hasta la fecha.