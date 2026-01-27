La nueva vida de Cata Vallejos tras ruptura con Pablo Galdames: Modelo confirmó regreso a Chile - Chilevisión

A semanas de generar ruido por su quiebre con Pablo Galdames, Cata Vallejos abordó su momento personal y confirmó que lleva varias semanas viviendo en Chile.

La modelo finalizó su relación con el futbolista, con quien estuvo viviendo el 2025 en Buenos Aires mientras su ahora ex pareja jugaba en Independiente.

De hecho, la influncer contó que se mudó a un departamento en el sector oriente de Santiago, señalando que "este proceso me lo estoy tomando con calma".

"Al principio estaba súper ansiosa por tener todo listo en una semana. Ahora prefiero elegir bien. Por ahora solo tengo la cama y el colchón", agregó.

Cata Vallejos alza la voz: "Estoy bien"

En conversación con LUN, la creadora de contenido recalcó que pasa gran parte del día en la casa de sus padres. "Llego a descansar y a dormir. Prefiero esperar a que esté un poco más armado todo para pasar más tiempo en el departamento", comentó.

Sobre su momento personal, Vallejos fue tajante: "Estoy bien, tranquila. Mi corazón está en paz. Estoy en una etapa nueva y feliz de estar de vuelta en Chile".

"Necesitaba estar cerca de los míos. Cuando una está fuera del país se da cuenta de todo lo que extraña: La gente, el núcleo. Volver ha sido muy lindo", añadió.

En ese escenario, la modelo valoró el "reencontrarme con mis amistades, verlas más seguido y también trabajar más. Estando fuera era mucho más difícil. Quería volver a brillar en ese sentido".