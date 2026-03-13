Usuarios lo notaron: El indicio que dieron Luis Jiménez y Gala Caldirola antes de confirmar romance - Chilevisión

Luis Jiménez puso fin a los rumores y confirmó que está iniciando un romance con Gala Caldirola, con quien está pasando unos días en el extremo sur de Chile.

Tras una ola de especulaciones por publicaciones en redes sociales, el Mago explicó la situación y afirmó que "decidimos darnos la oportunidad de conocernos de verdad".

"No estamos dañando a nadie, solo hay buenas intenciones", afirmó el ex futbolista en un comunicado, noticia que generó impacto en los seguidores de ambos.

La pista que dieron Luis Jiménez y Gala Caldirola

Previo a la aclaración, el otrora mediocampista y la modelo dieron una singular pista que desató la lluvia de rumores.

Se trata de una historia que la influencer subió a su Instagram, donde la silueta del ex esposo de Coté López se alcanza a ver en un reflejo.

Pese a que el indicio es mínimo, el ojo de los usuarios no falló y captaron que Jiménez sí estaba acompañando a la chica reality en este viaje.

A esto hay que sumar las revelaciones de parte de diferentes periodistas, quienes aseguraron que ambos fueron vistos en el aeropuerto y luego en una van hacia las Torres del Paine.

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