Sebastián Pérez desmenuzó su histórica actuación en duelo de Palestino ante Gremio: Atajó 3 penales

El Zanahoria estuvo brillante al contener los remates de Carlos Vinícius en el empate de Palestino ante Gremio por Copa Sudamericana.

Sebastián Pérez tuvo una actuación histórica este miércoles, atajando 3 penales en el empate 0-0 de Palestino antre Gremio por la Copa Sudamericana.

El Zanahoria se lució al tapar los remates de Carlos Vinícius, donde se le acusó en dos ocasiones de adelantarse y obligando a repetir los disparos.

El último fue el más espectacular, sacándose toda la bronca y desatando la locura de los hinchas en el Estadio Municipal de La Cisterna.





¿Qué dijo Sebastián Pérez tras tapar 3 penales?

Una vez terminado el cotejo, Pérez destacó que esto “es algo inusual. He tenido noches importantes, donde he sacado grandes resultados, pero lo que pasó es algo atípico”.

“A veces uno ve también que los arqueros atajan tres penales, pero en una definición; en los 90 minutos es muy difícil lo que pasó”, remarcó.

Sobre los métodos que utiliza para contener los remates, el meta de 35 años afirmó que “hay estudio, hay fortuna también. A veces uno puede ver muchos videos, pero es lo que va dictando en el ‘en vivo’, cómo está uno como arquero, cómo está el pateador también”.

“En el segundo penal (que fue a la derecha) sí creo que me adelanté, él iba dando muchos pasos, nunca se decidía cuándo patear y me jugué un poquito antes”, añadió.