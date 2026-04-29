Palestino vs Gremio: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Copa Sudamericana

Palestino tiene un desafío de marca mayor ante Gremio, rival al que recibe en La Cisterna por una nueva jornada de la Copa Sudamericana.

Palestino afronta un tremendo desafío en la Copa Sudamericana este miércoles, recibiendo nada menos que a Gremio de Brasil.

Los Árabes están obligados a ganar al sumar solamente un punto en las primeras dos fechas, apostando a bar el batacazo frente al Tricolor Gaúcho.

La tarea asoma bastante compleja, teniendo en cuenta que el conjunto de Porto Alegre tiene jugadores mucha experiencia como el arquero Weverton y el volante Arrhur, ex Barcelona y Juventus.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Palestino vs Gremio?

El partido de Palestino ante Gremio, válido por la fecha 3° de la Copa Sudamericana, será transmitido en vivo por el canal DSports de la señal DirecTV.

De manera online, este esperado compromiso será emitido por la plataforma de streaming DGO, a la cual tienes que entrar con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre Palestino y Gremio por la Copa Sudamericana

El duelo del cuadro chileno contra los brasileños inicia a las 20:30 horas de Chile de este miércoles 29 de abril.

El estadio en esta oportunidad es el Municipal de La Cisterna, mientras que el árbitro encargado de impartir justicia es el ecuatoriano Guillermo Guerrero.