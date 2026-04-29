Atlético de Madrid vs Arsenal: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Champions League

Atlético de Madrid y Arsenal se miden por la semifinal de ida de la Champions League, partido que se juega en el Estadio Metropolitano.

Atlético de Madrid recibe al Arsenal en la esperada segunda semifinal de Champions League, dando comienzo a la llave este miércoles en España.

Los Colchoneros vienen de dar un tremendo batacazo al eliminar el Barcelona en la fase anterior, generando muchísima ilusión en los hinchas que sueñan con llegar a la final.

Su rival en esta oportunidad el conjunto inglés, quienes alcanzaron esta misma fase el año pasado y que pretenden pegar primero en condición de visitante.





¿Dónde ver EN VIVO partido de Atlético de Madrid vs Arsenal?

El partido del Atlético de Madrid ante el Arsenal, válido por la semifinal de ida de la Champions League, será transmitido en vivo por el canal ESPN.

Además, este esperado compromiso será emitido de manera online por la plataforma de streaming Disney +, a la que tienes que ingresar con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre Atlético de Madrid y Arsenal por la Champions League

El choque del conjunto español contra Los Gunners comienza a las 15:00 horas de Chile de este miércoles 29 de abril.

El compromiso se disputa en el Estadio Metropolitano de Madrid, mientras que el árbitro designado fue el neerlandés Danny Makkelie.