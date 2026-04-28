PSG pegó primero ante el Bayern Múnich y sacó leve diferencia en semifinal ida de la Champions

En una jornada que quedará para el recuerdo, los parisinos se impusieron en una lluvia de goles y quedaron con la primera opción de meterse en la final.

Espectáculo histórico. PSG y Bayern Múnich deslumbraron al mundo con un partido memorable en la semifinal de ida de la Champions League, el que en esta ocasión se impuso el cuadro francés por 5-4.

La jornada comenzó con todo con el gol de penal de Harry Kane para Los Bávaros, pero los parisinos respondieron y dieron vuelta el marcador con los tantos de Khvicha Kvaratskhelia y Joao Neves.

Antes de que finalizara el primer tiempo, Michael Olise puso el empate parcial y Ousmane Dembélé volvió a darle la ventaja a los locales.





El segundo tiempo fue todavía más apasionante, con el conjunto galo llegando a tener ventaja de 5-2 con las nuevas dianas de Kvaratskhelia y Dembélé.

Sin embargo, los alemanes respondieron y se acercaron en el marcador con Dayor Upamecano y el colombiano Luis Díaz, quien se lució con una brillante definición.

Pese a que los dirigidos por Vincent Kompany apretaron en el final para traerse al menos una igualdad, no tuvieron suerte y todo se definirá en la esperada revancha.

¿Cuándo juegan PSG y Bayern Múnich la semifinal de vuelta?

El partido de vuelta entre el PSG y Bayern Múnich está programado para el miércoles 6 de mayo a las 15:00 horas de Chile.

En esta ocasión, los germanos harán de local ante cerca de 70 mil hinchas en el Allianz Arena de Múnich.