PSG vs Bayern Múnich: Dónde ver EN VIVO y ONLINE semifinal de Champions League

PSG recibe a Bayern Múnich en el comienzo de las llaves de semifinales de la Champions League, partido que se juega ante una multitud en Francia.

PSG y Bayern Múnich dan inicio a las semifinales de la Champions League, enfrentándose este martes en el esperado partido de ida.

Los parisinos buscan dar el primer golpe en una serie que asoma muy pareja, apostando a lo que puedan hacer jugadores como Khvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué que vienen en un gran momento.

Por la otra vereda están Los Bávaros, quienes ya se consagraron campeones de la Bundesliga y que ahora quiere volver a instalarse en la gran final del torneo europeo luego de seis años.





¿Dónde ver EN VIVO partido de PSG vs Bayern Múnich?

El partido del PSG ante el Bayern Múnich, válido por la ida de las semifinales de la Champions League, será transmitido en vivo por el canal ESPN.

Además, la plataforma de streaming Disney + emitirá este compromiso de manera online, a la cual debes acceder con tu respectivo usuario y clave.

Hora de partido entre PSG y Bayern Múnich por la Champions League

El cotejo del cuadro francés contra los alemanes comienza a las 15:00 horas de Chile de este martes 28 de abril.

El estadio en esta oportunidad es el Parque de los Príncipes de París, donde se esperan cerca de 48 mil hinchas en las tribunas.