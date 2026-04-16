Semifinales Champions League: Cómo quedaron los cruces y cuándo se juegan los partidos

Bayern Múnich y Arsenal fueron los últimos clasificados a la ronda de los cuatro mejores del torneo. Revisa acá las fechas de las esperadas llaves.

Con las clasificaciones del Bayern Múnich y el Arsenal este miércoles, las semifinales de la Champions League ya quedaron totalmente definidas.

Los Bávaros se impusieron 4-3 al Real Madrid en un partido repleto de golazos y errores, mientras que los Gunners aguantaron la ventaja y sacaron del camino al Sporting de Lisboa.

Estos elencos se sumaron al Liverpool y Atlético de Madrid, quienes habían asegurado su pasaje a la ronda de las cuatro mejores el pasado martes 14 de abril.





Así quedaron los cruces de semifinales de la Champions League

PSG vs Bayern Múnich

Atlético de Madrid vs Arsenal

Semifinales de la Champions League: Fechas de los partidos

Los primeros en saltar a la cancha en las semifinales de la Champions League serán franceses y alemanes, chocando el 28 de abril en el Parque de Los Príncipes.

Por su parte, Los Colchoneros recibirán en España al conjunto inglés el miércoles 29 del mismo mes.

Las revanchas están programadas para la semana del 4 y 5 de mayo con las localías invertidas.

¿Cuándo se juega la final de la Champions League?

La gran final de la Champions League está programada para el sábado 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest, Hungría, recinto que cuenta con capacidad para recibir a 67.000 personas.