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La reacción de los hinchas de La Roja luego del triunfo sobre RD Congo: “Se nos dio”

Los fanáticos estuvieron atentos al desempeño de La Roja en el amistoso contra los africanos, dejando varias opiniones en las redes sociales.

Marcelo Barrientos
Por Marcelo Barrientos

Periodista Digital

Dos golazos le permitieron a la Selección Chilena cerrar con alegría la gira por Europa, imponiéndose 2-1 a República Democrática del Congo.

Darío Osorio y Matías Sepúlveda le permitieron a La Roja quedarse con la victoria, la que puede servir para sacar conclusiones y subir el ánimo de cara al futuro.

Si bien el cotejo tuvo pasajes muy discretos, el combinado nacional venció a una escuadra que dirá presente en el Mundial 2026.

Hinchas de La Roja se desahogaron tras vencer a RD Congo

El compromiso fue seguido atentamente por los hinchas chilenos, quienes destacaron el rendimiento del propio Osorio y también de Lucas Cepeda.

Sin embargo, hubo críticas al desempeño de Gabriel Suazo y a los defensas elegidos por el entrenador Nicolás Córdova.

De todas formas, los fanáticos valoraron el triunfo y aceptaron que “se dio” una alegría de La Roja en un año en el que afronta solamente partidos amistosos.

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