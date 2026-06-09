La reacción de los hinchas de La Roja luego del triunfo sobre RD Congo: “Se nos dio”

Los fanáticos estuvieron atentos al desempeño de La Roja en el amistoso contra los africanos, dejando varias opiniones en las redes sociales.

Dos golazos le permitieron a la Selección Chilena cerrar con alegría la gira por Europa, imponiéndose 2-1 a República Democrática del Congo.

Darío Osorio y Matías Sepúlveda le permitieron a La Roja quedarse con la victoria, la que puede servir para sacar conclusiones y subir el ánimo de cara al futuro.

Si bien el cotejo tuvo pasajes muy discretos, el combinado nacional venció a una escuadra que dirá presente en el Mundial 2026.





Hinchas de La Roja se desahogaron tras vencer a RD Congo

El compromiso fue seguido atentamente por los hinchas chilenos, quienes destacaron el rendimiento del propio Osorio y también de Lucas Cepeda.

Sin embargo, hubo críticas al desempeño de Gabriel Suazo y a los defensas elegidos por el entrenador Nicolás Córdova.

De todas formas, los fanáticos valoraron el triunfo y aceptaron que “se dio” una alegría de La Roja en un año en el que afronta solamente partidos amistosos.

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Todas las acciones de Gabriel Suazo son horribles increíblemente — Nico (@24nnic0) June 9, 2026

Que nuestros centrales compitan por quien es mas malo y que los capitanes sean Suazo y Echeverria me da esperanzas para volver a quedar ultimos — Tanixta Ortizanista (@Penta0M3) June 9, 2026

Encuentro que Tapia es cero aporte 😬.#LaRojaxCHV — La Rucia Bullanguera (@AndreTrivelli) June 9, 2026

Si no es por los golazos, este partido pudo ser un mail. Fue el peor primer tiempo de todos los tiempos #LaRojaxCHV — ꧁𓅓Oⱬᥲɾᥙ㊝꧂ (@OzaruAzul) June 9, 2026

Que Echeverria terminé como capitán habla de lo generoso que es el fútbol #LaRojaxCHV — rodrigo (@rodrigo_figura) June 9, 2026

Nunca denosten a Osorio en mi presencia — Raimundo Olmos (@raimun_dou) June 9, 2026