Atlético de Madrid y PSG son los primeros clasificados a semifinales de la Champions League

Los Colchoneros y los parisinos ahora esperan rivales de los duelos de mañana entre el Arsenal y el Sporting de Lisboa y el Bayern Múnich frente al Real Madrid.

La Champions League tiene a sus primeros dos clasificados para las semifinales. Se trata de Atlético de Madrid y Paris Saint Germain (PSG) que superaron sus duelos en los cuartos de final.

Los Colchoneros cayeron por 2-1 ante el Barcelona con goles de Lamine Yamal (4’) y Ferrán Torres (24′) para los Culés, mientras que el descuento corrió por cuenta de Ademola Lookman (31′).

A pesar de la derrota, el marcador global favoreció al conjunto de Madrid por 3-2, resultado que los instaló en la siguiente fase.





El PSG en tanto se impuso por 2-0 ante Liverpool con un doblete de Ousmane Dembélé (72′ y 90+1′) en su visita a Anfield Road.

En el global los parisinos quedaron 4-0 frente a los ingleses y siguen en pie firme para defender la corona que ganaron el año pasado.

Próximos duelos de Champions League

Este miércoles 15 de abril se definirán las otras dos llaves de cuartos de final para buscar a los otros dos semifinalistas de esta edición.

El Arsenal recibirá al Sporting de Lisboa con una ventaja de 1-0, mientras que Bayern Múnich visitará al Real Madrid con una ventaja de 2-1 en el marcador.