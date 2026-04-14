Liverpool vs PSG: A qué hora juegan HOY y dónde ver EN VIVO partido Champions League

Liverpool y PSG se miden por la esperada revancha de los cuartos de final de la Champions League, partido que se juega este martes en Anfield.

Liverpool recibe al PSG por el esperado partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League, donde los ingleses buscan una épica remontada.

Los parisinos llegan con ventaja a la revancha tras imponerse 2-0 en la ida, encuentro en el que se impusieron gracias a los goles de Désiré Doué y Jvicha Kvaratsjelia.

Pese a esto, los dirigidos por Arne Slot apuestan a hacerse fuertes en casa y conseguir en ansiado paso a la ronda de los cuatro mejores.





A qué hora juegan Liverpool y PSG por la Champions League

El partido entre el Liverpool y el PSG inicia a las 15:00 horas de Chile de este martes 14 de abril.

El escenario para este esperado duelo es el mítico Estadio Anfield, donde se esperan más de 60 mil hinchas en las tribunas.

Dónde ver EN VIVO partido del Liverpool vs PSG

El compromiso por los cuartos de final de la Champions League será transmitido en vivo por el canal ESPN.

De manera online, este importante choque será emitido por la plataforma de streaming Disney + a través de su Plan Premium, por lo que tienes que ingresar con tu respectivo usuario y clave.