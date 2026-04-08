PSG vs Liverpool: Cómo ver EN VIVO y ONLINE partido por Champions League

Los cuartos de final de la Champions League regalan un tremendo partido entre el PSG y Liverpool, quienes disputan este miércoles el partido de ida en Francia.

PSG se enfrenta este miércoles al Liverpool en un tremendo por la Champions League, abriendo el telón de una tremenda llave de cuartos de final.

Los parisinos vienen de superar con contundencia al Chelsea en la ronda anterior, apostando a superar nuevamente a un elenco inglés e instalarse entre los cuatro mejores del torneo.

En tanto, The Reds se impuso al Galatasaray y sueña con vencer al actual campeón del certamen, lo que le permitirá mejorar su imagen en una irregular temporada.





Cómo ver el partido de PSG vs Liverpool EN VIVO y ONLINE

El partido de PSG ante el Liverpool, válido por la ida de los cuartos de final de la Champions League, será transmitido en vivo por el canal ESPN.

De manera online, este atractivo compromiso lo puedes ver de forma a través de la plataforma de streaming Disney +, siempre que estés suscrito al Plan Premium.

Hora del partido entre PSG y Liverpool por la Champions League

El duelo entre franceses y británicos comienza a las 15:00 horas de Chile de este miércoles 8 de abril, disputándose en el Estadio Parque de Los Príncipes de París.

La revancha está fijada para el martes 14 de abril en Anfield, Inglaterra.