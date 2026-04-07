Real Madrid vs Bayern Múnich: Hora y dónde ver EN VIVO partido por Champions League

Real Madrid recibe al Bayern Múnich en el comienzo de la esperada llave de cuartos de final de la Champions League, cruce que pone cara a cara a dos poderosos de Europa.

Real Madrid y Bayern Múnich paralizan el mundo este martes, enfrentándose por la ida de los cuartos de final de la Champions League.

El Merengue recibe al cuadro alemán en el comienzo de una llave que promete, buscando recomponerse de una dolorosa derrota ante el Mallorca el último fin de semana por la liga española.

Por su parte, Los Bávaros llegan con la confianza arriba ser punteros indiscutidos de la Bundesliga y acumular tres victorias consecutivas.





¿Dónde ver EN VIVO el partido del Real Madrid vs Bayern Múnich?

El partido del Real Madrid ante el Bayern Múnich, válido por la ida de los cuartos de final de la Champions League, será transmitido en vivo por el canal ESPN.

Adicionalmente, la plataforma de streaming Disney + emitirá este encuentro de manera online. Para eso, tienes que estar suscrito al Plan Premium.

Hora del partido entre Real Madrid y Bayern Múnich por la Champions League

El duelo del cojunto de España contra los germanos inicia a las 15:00 horas de Chile de este martes 7 de abril.

El escenario para este gran duelo es el Estadio Santiago Bernabéu, mientras que el árbitro designado por la UEFA es el inglés Michael Oliver.