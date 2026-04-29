Combo que costó caro: La severa sanción que recibió Esteban Andrada tras golpear a rival en España

El arquero del Zaragoza agredió brutalmente a Jorge Pulido en el partido del Zaragoza ante el Huesca, generando un escándalo en la Segunda División española.

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) dio a conocer este miércoles la sanción a Esteban Andrada, arquero del Zaragoza que agredió brutalmente a un rival.

El argentino fue suspendido por 13 partidos producto del puñetazo que le dio a Jorge Pulido, hecho ocurrido el pasado fin de semana en la derrota de su equipo contra el Huesca por la Segunda División.

De acuerdo a lo expuesto por el organismo local, el futbolista de 35 años recibió una fecha por la doble amarilla y otros 12 encuentros por su escandaloso acto.





La brutal agresión de Esteban Andrada

De acuerdo al informe arbitral, el apodado “Sabandija” le dio un golpe “en la cara con uso de fuerza excesiva, derribándole al suelo y originándole un hematoma en el pómulo izquierdo”.

“Como consecuencia de estos hechos, se produjo una tangana entre jugadores, teniendo que ser sujetado por miembros de ambos equipos y por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para ser conducido a vestuario”, agregó el juez.

Un punto llamativo es que el Comité de Disciplina informó que el Zaragoza no realizó una defensa legal de Andrada, quien se perderá lo que queda de temporada.

El portero de 35 años fue vinculado con Colo Colo a inicios de esta temporada, aunque finalmente se mantuvo jugando en Europa.