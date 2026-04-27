Puñetazo a la cara: Arquero argentino agrede brutalmente a rival y desata un escándalo en España

Esteban Andrada perdió el control y golpeó brutalmente a un rival en el partido del Zaragoza ante el Huesca. Horas después de la trifulca, el futbolista argentino se disculpó.

Un verdadero escándalo protagonizó Esteban Andrada, arquero del Zaragoza que le dio un brutal puñetazo al futbolista Jorge Pulido en el partido ante el Huesca por la Segunda División de España.

El argentino perdió totalmente el control tras ser expulsado en los descuentos del segundo tiempo, viendo la segunda tarjeta amarilla por empujar a su rival.

Al recibir la cartulina roja, el apodado “Sabandija” corrió un par de metros y agredió a Pulido, desatando una enorme trifulca en la que ingresaron cuerpos técnicos y suplentes.





Esteban Andrada se disculpa tras brutal agresión

Horas después de lo ocurrido, el trasandino pidió perdón de manera pública y se mostró a disposición para recibir las sanciones de la liga y de su propio club.

“Estoy muy arrepentido de lo sucedido. No es una buena imagen para el club, para la gente y menos para un profesional como lo soy”, manifestó en un video subido por el Zaragoza.

Andrada afirmó que !a lo largo de mi carrera he tenido una sola expulsión, la he tocado afuera del área con la mano y se puede ver en mi trayectoria que fue una situación límite. Me salí de contexto y reaccioné de esa forma”.

“Pero bueno, estoy muy arrepentido y no lo volveré a hacer porque sé que soy una persona pública, un profesional de muchos años de carrera”, agregó.

Junto con remarcar que “fue un acto mío que me desconecté en ese momento”, el guardameta de 35 años remarcó que “también (quiero) pedirle disculpas a Jorge Pulido porque somos colegas. Acá estoy para las consecuencias de la liga. Estoy disponible”.

El arquero, que sonó como posible refuerzo de Colo Colo a principios de año, podría recibir entre 4 y 15 encuentros de sanción por su agresión.

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