Pide Puskas: El fantástico golazo de chilena de Junior Fernandes para lucirse en Turquía

El ex jugador de Universidad de Chile brilló con una gran anotación en la victoria de Keçiörengücü, elenco que milita en la Segunda División turca.

Junior Fernandes volvió a brillar en Turquía. El chileno se lució el último fin de semana con un tremendo golazo de chilena para la victoria del Keçiörengücü.

Por una nueva fecha de la Segunda División de dicho país, el delantero fue clave al marcar en la victoria 2-1 sobre el Manisa FK.

Además del lindo tanto, el ariete de 38 años dio que hablar al hacer un gesto alusivo a Universidad de Chile durante su festejo.





Junior Fernandes se luce con golazo de chilena

El ex seleccionado nacional recibió de espalda una pelota en el área a los 18 minutos del primer tiempo, controlando con su pierna derecha.

Debido a que la pelota quedó casi a la altura de su cabeza, el experimentado atacante reaccionó de forma impecable al realizar una espectacular chilena que dejó sin chances al arquero rival.

Fernandes ha jugado 38 partidos esta temporada en los que convirtió 11 goles, siendo una pieza clave de su equipo en el ascenso de Turquía.

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