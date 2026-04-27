Barcelona vs U. Católica: Cuándo y a qué hora juegan partido clave por Copa Libertadores

La Franja visitará al conjunto ecuatoriano en un partido clave por la fase de grupos, partido al que llegan tras perder el clásico contra Universidad de Chile.

Universidad Católica disputará un partido clave en sus aspiraciones en la Copa Libertadores, enfrentando a Barcelona de Guayaquil.

Los Cruzados se miden a un rival directo en busca de la clasificación, apostando a conseguir un buen resultado como visitante que les permita mantenerse en carrera por el gran objetivo.

Los ánimos no son los mejores en La Franja, teniendo en cuenta que vienen de una dolorosa derrota frente a Universidad de Chile que generó bastantes cuestionamientos de los hinchas.





¿Cuándo y a qué hora juegan Barcelona y U. Católica por Copa Libertadores?

El partido de Barcelona ante Universidad Católica está programado para este miércoles 29 de abril a las 20:00 horas.

El estadio para este crucial compromiso es el Monumental Banco Pichincha, donde los ecuatorianos pretenden hacerse fuertes como local.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Barcelona vs U. Católica?

El encuentro del Ídolo contra el elenco chileno será transmitido en vivo por Chilevisión, canal en el que encontrarás una amplia cobertura.

Además, en la señal en vivo de chilevision.cl y la App MiCHV podrás ver online y totalmente gratis este choque por la fase de grupos.