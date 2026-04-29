Le gusta el show: Deyverson fingió agresión de árbitro chileno y se hizo viral en la Libertadores

El delantero de Liga de Quito tuvo un inesperado cruce con José Cabero, juez principal del encuentro que los ecuatorianos disputaron ante Lanús.

Deyverson nuevamente hizo de las suyas. El delantero, que ahora milita en Liga de Quito, fue protagonista en la derrota 1-0 de su equipo ante Lanús por la Copa Libertadores.

Lo curioso ahora fue la “víctima” del brasileño. Se trata nada menos que del árbitro chileno José Cabero, juez principal en el choque válido por el Grupo G.

¿Qué pasó entre Deyverson y José Cabero?

Todo se dio cuando el colegiado le mostraba una tarjeta amarilla a un jugador Granate, momento en que el atacante de 34 años se acercó a protestar.





Tras intentar guardar la cartulina, Cabero rozó accidentalmente el rostro del ariete que acusó una agresión y simuló que tenía muchísimo dolor.

Fiel a su estilo, Deyverson se agachó y hasta pareció verse para analizar si tenía sangre en la cara, algo que realmente es insólito si se tiene en cuenta que el contacto fue mínimo.

De manera lógica, lo único que atinó a hacer el árbitro nacional fue pedir disculpas y continuar con el encuentro.

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