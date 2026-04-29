Burlas, insultos y empujones: Cruzeiro y Boca dejaron bochornoso final en partido por Libertadores

El choque entre argentinos y brasileños terminó en escándalo, donde el plantel Xeneize acusó a un jugador local de mofarse tras ganar el encuentro.

Un lío de proporciones se armó en el partido de Cruzeiro ante Boca, quienes se enfrentaron este martes por la fecha 3° de la Copa Libertadores.

La Bestia Negra ganó en casa por 1-0 en un duelo marcado por la expulsión de Adam Bareiro en el Xeneize en el primer tiempo, lo que encendió los ánimos entre los jugadores.

Tras el pitazo final, se desató el escándalo con una lluvia de empujones e insultos por todos lados, donde ingresaron suplentes y hasta parte de los cuerpos técnicos.





El tenso cruce entre jugadores de Boca y Cruzeiro

Los argentinos acusaron que el que originó todo fue Matheus Pereira, referente de los brasileños que aparentemente realizó gestos de burla una vez concluido el cotejo.

A raíz de esto, Leandro Paredes, capitán de Boca, y Ayrton Costa fueron a buscar al mediocampista que no respondió a las provocaciones y salió protegido por sus compañeros.

Las imágenes mostraron que el defensa Marcelo Weigandt lanzó una patada a un auxiliar de los locales, aumentando el caos en el Estadio Mineirao.

Preliminarmente no hubo más expulsados por parte del árbitro uruguayo Esteban Ostojich, quien fue duramente cuestionado por el plantel Xeneize.

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