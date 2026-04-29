Cecilia Pérez abre la puerta para que Alexis Sánchez llegue a la U: “Lo vamos a estar esperando”

La flamante presidenta de Azul Azul se refirió a un posible fichaje del tocopillano, quien perdió terreno en el Sevilla.

Cecilia Pérez realizó su primera conferencia como nueva presidenta del directorio de Azul Azul, instancia en la que habló sobre un posible fichaje de Alexis Sánchez.

Tras ser ratificada en su cargo este martes, la ex vocera de Gobierno se refirió al interés que hay en traer al tocopillano en el corto plazo.

La esperanza del Romántico Viajero se da en que Maravilla perdió terreno en el Sevilla, lo que genera especulaciones con un retorno al fútbol sudamericano.





¿Qué dijo Cecilia Pérez de Alexis Sánchez?

La flamente presidenta de Azul Azul remarcó que “en su minuto lo dijimos con Marcelo Díaz, con Charles Aránguiz, con Eduardo Vargas y también con Alexis Sánchez, cuando ellos quieran van a tener las puertas abiertas”.

“Nos va quedando Alexis. Yo espero que sea más temprano que tarde. Alexis Sánchez sabe que, si quiere, esta va a ser su casa”, agregó.

Pérez remarcó que “hemos repatriado a la Generación Dorada Azul y falta Alexis que venga también a jugar y competir por Universidad de Chile, el club que ha señalado del que es hincha”.

Si bien apuntó que el delantero “no se formó acá”, insistió en que “lo vamos a estar esperando” de cara al segundo semestre o al próximo año.

El goleador histórico de La Roja ha jugado un total de 25 partidos esta temporada el Sevilla, aportando con 3 goles y una asistencia.