O’Higgins vs Boston River: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Copa Sudamericana

O’Higgins juega un partido fundamental por la Copa Sudamericana, enfrentando en Rancagua a Boston River de Uruguay.

O’Higgins va por un nuevo desafío en el terreno internacional. Los Celestes se miden este miércoles a Boston River por la Copa Sudamericana.

Por la fecha 3° de la fase de grupos, El Capo de Provincia tiene la obligación de hacerse fuerte local y vencer a un equipo que no ha sumado puntos en el torneo.

El conjunto chileno confía en lo que puedan hacer Francisco González y Thiago Vecino, delanteros que vienen en un muy buen momento personal.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de O’Higgins vs Boston River?

El partido de O’Higgins ante Boston River, válido por la fecha 3° de la Copa Sudamericana, será transmitido en vivo por el canal ESPN.

Adicionalmente, la plataforma de streaming Disney + emitirá este crucial encuentro de forma online, por lo que tienes que estar suscrito e ingresar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre O’Higgins y Boston River por la Copa Sudamericana

El compromiso del elenco de Rancagua contra los uruguayos inicia a las 22:00 horas de Chile de este martes 28 de abril.

El escenario en esta ocasión es el Estadio Codelco El Teniente, mientras que el árbitro designado fue el ecuatoriano Augusto Aragón.