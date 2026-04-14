Sao Paulo vs O’Higgins: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Copa Sudamericana

O’Higgins va por un gran batacazo en la Copa Sudamericana. Los Celestes se enfrentan nada menos que al Sao Paulo en el Estadio Morumbí.

O’Higgins tiene un desafío de marca mayor este martes por la Copa Sudamericana, enfrentando nada menos que al Sao Paulo en condición de visitante.

El Capo de Provincia sueña con seguir encendido a nivel internacional, donde comandan su grupo luego de imponerse la semana pasada a Millonarios de Colombia en el debut.

Los brasileños, club en el que milita el chileno Gonzalo Tapia, son uno de los candidatos a llegar a instancias finales, aunque vienen de una dura derrota contra el Vitoria el último fin de semana por la liga local.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Sao Paulo vs O’Higgins?

El partido de Sao Paulo ante O’Higgins, válido pro la fecha 2° de la Copa Sudamericana, será transmitido en vivo por el canal DSports de la señal DirecTV.

Adicionalmente, la plataforma de streaming DGO emitirá este importante encuentro de manera online, por lo que necesitas estar suscrito e ingresar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Sao Paulo y O’Higgins por la Copa Sudamericana

El compromiso del Tricolor Paulista contra Los Celestes inicia a las 18:00 horas de Chile de este martes 14 de abril.

El escenario en esta oportunidad es el mítico Estadio Morumbí, mientras que el árbitro designado fue el experimentado argentino Darío Herrera.