Tolima vs Coquimbo Unido: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido Copa Libertadores

Coquimbo Unido salta nuevamente a la cancha por la Copa Libertadores. Los Piratas van por otro golpe ante Deportes Tolima de Colombia.

Coquimbo Unido sigue su camino en la Copa Libertadores, chocando este martes en un duro partido contra Deportes Tolima por el Grupo B.

Los Piratas viajan a Colombia con la ilusión de repetir la soberbia actuación de la fecha pasada, donde vencieron de manera muy sólida a Universitario en Perú.

De conseguir un buen resultado, los dirigidos por Hernán Caputto quedarán muy bien posicionados en la lucha por clasificar a los octavos de final del torneo.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Tolima vs Coquimbo?

El partido de Deportes Tolima ante Coquimbo Unido, válido por la fecha 3° de la Copa Libertadores, será transmitido en vivo por el canal ESPN 5.

Además, la plataforma de streaming Disney + emitirá de forma online este importante encuentro internancional. Para eso, debes entrar con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre Tolima y Coquimbo Unido por Copa Libertadores

El compromiso del Pijao contra el Aurinegro inicia a las 22:00 horas de Chile de este martes 28 de abril.

El escenario para este esperado cotejo es el Estadio Manuel Murillo Toro, mientras que el árbitro designado fue el experimentado brasileño Anderson Daronco.