La contundente respuesta de Blu Dumay tras preguntas sobre su estado sentimental: “Las cosas claras” - Chilevisión

Blu Dumay acabó con el misterio y dio a conocer su estado sentimental, luego de recibir constantes preguntas en redes sociales.

La influencer se dio el tiempo para interactuar con sus seguidores, quienes le agradecieron el subir bastante contenido de "amor propio".

Tras asegurar que está realizando posteos con más "humor", la hija de María Alberó, esposa de Iván Zamorano, aclaró si actualmente está en pareja.

¿Qué dijo Blu Dumay?

Ante la consulta sobre si se mantiene soltera, Blu Dumay respondió: "Esta va a ser la última que voy a contestar".

"Han habido varias (preguntas) de este estilo. Así que para dejar las cosas claras: Sí, estoy soltera", dijo la joven de 28 años mediante un video.

La ingeniera comercial fue vinculada a Efrén Reyero, con quien coincidió en un reality hace algunos meses.

En sus redes sociales, la influencer suele subir fotos y registros de aventuras con su familia, entre los que están publicaciones con Iván Zamorano.