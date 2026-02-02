Iván Zamorano dedicó emotivo posteo a María Alberó por aniversario: Mensaje generó ola reacciones - Chilevisión

El ex futbolista nacional destacó los 21 años de matrimonio con su pareja, publicando una seria de imágenes que sorprendió a sus seguidores.
Lunes 2 de febrero de 2026 | 11:50
Iván Zamorano festejó un nuevo aniversario con María Alberó, dedicándole un emotivo posteo a través de su Instagram.
Bam-Bam subió 19 fotos junto a su esposa, mostrando diferentes momentos de la relación y parte de la familia que han construido en estas más de dos décadas de relación.
"Feliz aniversario, amor eterno. Gracias por construir conmigo una familia y una vida maravillosa", escribió en primer instancia el ex futbolista chileno.
"21 años después me vuelves a enamorar cada mañana, aventuras, complicidad y sobretodo mucho amor, que sigue creciendo día día. Te amo mi vida, siempre juntos", agregó.
La publicación generó una ola de reacciones, con varios famosos comentando el mensaje que Zamorano le dedicó a Alberó.
Una de las que reaccionó fue Daniella Campos, ex pareja del histórico delantero que colocó cinco emojis de corazón como respuesta.
A la actual panelista de televisión se sumaron Mauricio Pinilla, Thomas Galdames, Pampita, Marité Matus y Gissella Gallardo, entre otros.