 Iván Zamorano dedicó emotivo posteo a María Alberó por aniversario: Mensaje generó ola reacciones - Chilevisión
Iván Zamorano dedicó emotivo posteo a María Alberó por aniversario: Mensaje generó ola reacciones

El ex futbolista nacional destacó los 21 años de matrimonio con su pareja, publicando una seria de imágenes que sorprendió a sus seguidores.

Lunes 2 de febrero de 2026 | 11:50

Iván Zamorano festejó un nuevo aniversario con María Alberó, dedicándole un emotivo posteo a través de su Instagram.

Bam-Bam subió 19 fotos junto a su esposa, mostrando diferentes momentos de la relación y parte de la familia que han construido en estas más de dos décadas de relación.

"Feliz aniversario, amor eterno. Gracias por construir conmigo una familia y una vida maravillosa", escribió en primer instancia el ex futbolista chileno.

"21 años después me vuelves a enamorar cada mañana, aventuras, complicidad y sobretodo mucho amor, que sigue creciendo día día. Te amo mi vida, siempre juntos", agregó.

La ola de respuestas que generó mensaje de Iván Zamorano a María Alberó

La publicación generó una ola de reacciones, con varios famosos comentando el mensaje que Zamorano le dedicó a Alberó.

Una de las que reaccionó fue Daniella Campos, ex pareja del histórico delantero que colocó cinco emojis de corazón como respuesta.

A la actual panelista de televisión se sumaron Mauricio Pinilla, Thomas Galdames, Pampita, Marité Matus y Gissella Gallardo, entre otros.

Mira el mensaje acá

