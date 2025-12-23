Un reconocido influencer: La tierna imagen con la que hija de Iván Zamorano presentó a su pareja - Chilevisión

Sorpresa causó la romántica publicación de Mía Zamorano, hija de Iván Zamorano y María Alberó que presentó a su nueva pareja.

La joven de 19 años mostró parte de lo que ha sido su viaje a Marruecos, país que está visitando junto a algunos cercanos.

En ese escenario, la influencer subió un posteo en el que aparece en una tierna pose junto a su pololo, quien la acompañó por parte del desierto africano.

La romántica foto de Mía Zamorano y su pareja

La estudiante compartió varias fotos a través de su Instagram, saliendo en una de ellas con el joven conocido como @duartedvrt en redes sociales.

Se trata de un influencer español que respondió "Love you" (Te amo) en la publicación, la cual se viralizó rápidamente entre sus seguidores.

El creador de contenido cuenta con más de 12 mil seguidores, donde trabaja con algunas agencias en su país en diferentes aspectos.

Por su parte, Mía Zamorano realiza sus estudios universitarios en Madrid. Anteriormente, la hija de la modelo argentina y el ex futbolista realizó sus estudios secundarios en Miami.

Mira la publicación acá