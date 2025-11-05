Sin pelos en la lengua: La potente declaración de Iván Zamorano sobre Lamine Yamal - Chilevisión

Iván Zamorano volvió a generar ruido. En esta ocasión, el histórico ex delantero chileno dio que hablar por sus declaraciones sobre Lamine Yamal.

El otrora ariete de La Roja fue tajante al mencionar que no contrataría al atacante para el Real Madrid, club con el que marcó más de 100 goles en su época de jugador.

En conversación con el podcast El Cafelito TV, Bam Bam fue consultado sobre qué jugador del Barcelona llevaría a Los Merengues. "A Lamine Yamal no lo ficho", dijo de manera tajante.

"Es un crack, pero para mí no es la esencia de lo que es un jugador del Real Madrid. Yo ficharía a Pedri, es muy sencillo, habla lo justo y ahí hay un jugador que tiene la esencia y el alma del Real Madrid, pero no Lamine Yamal", remarcó.

La opinión de Iván Zamorano sobre Lamine Yamal

Zamorano insistió en que La Casa Blanca "es otra historia, es otro club completamente distinto. Significa que su esencia es un equipo con clase, con cultura y para mí los jugadores que juegan en el Real Madrid tienen que representar eso".

El ex multicampeón nacional recordó las declaraciones de Yamal sobre presuntos "robos" del Merengue, recordando que "a Messi yo jamás lo vi decir que el Madrid roba, y él era el mejor del mundo".

"Entonces, que a un chico de 16 o 17 años se le den estas luces por lo que habla. Creo que lo primero que hay que hacer es demostrarlo en la cancha", agregó.

Acerca de si tiene "derecho a equivocarse", teniendo en cuenta que tiene recién 18 años, Bam Bam indicó: "Todos nos hemos equivocado".

"Por eso digo que es el momento donde el Barcelona, que su frase es 'Más que un club', tiene que tratar de encaminarlo. Porque así, va a ser simplemente un gran jugador. Los que dejan un legado tienen otra estirpe", sentenció.