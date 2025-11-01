Lamine Yamal confirmó su quiebre con Nicki Nicole: Esto fue lo que dijo - Chilevisión

Luego de varios días de rumores, el futbolista del Barcelona Lamine Yamal confirmó el fin de su relación con la cantante argentina Nicki Nicole, a poco más de dos meses de haber hecho público su romance.

El jugador despejó las dudas sobre un posible distanciamiento y, en conversación con el actor e influencer Javi Hoyos, fue claro: “No estamos juntos”. Además, aclaró que la ruptura “no fue por infidelidad”.

"Simplemente, nos hemos separado y ya. Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación", señaló el futbolista.

En esa línea, Yamal dejó en claro que el motivo del quiebre no estuvo relacionado con una infidelidad de su parte, indicando: "No le he sido infiel ni he estado con otra persona".



