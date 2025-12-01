 Jorge Valdivia sorprende al imponerse en ardua competencia fitness: “Estoy contento” - Chilevisión
Jorge Valdivia sorprende al imponerse en ardua competencia fitness: “Estoy contento”

El Mago no ocultó su alegría por ganar en la primera edición de Functional Fitness League, disciplina a que está dedicando bastante tiempo.

Lunes 1 de diciembre de 2025 | 11:22

Jorge Valdivia tuvo un activo fin de semana a nivel deportivo. Alejado de las canchas, el ex futbolista se lució en una innmovadora competencia.

El Mago ganó este fin de semana en la categoría duplas del Open Duplas de la primera edición de Functional Fitness League, disciplina a la que ingresó con todo.

La ardua competencia en la que ganó Jorge Valdivia

Acompañado de Sebastián Montenegro, el otrora volante participó en esta particular contienda, la que busca medir la condición física integral junto al trabajo técnico.

Todo esto se mide en tres categorías: Open Singles, Open Duplas y Pro, donde se realizan diferentes circuitos que ponen a prueba el cuerpo y la mente.

Por el lado del ex jugador, los ejercicios incluyeron: Airbike, walking lunges, wall ball, sentadillas con salto, trineo, burpees y un trote.

En diálogo con LUN, Valdivia expresó su satisfacción por el premio y manifestó: "Yo estoy medio acostumbrado al Estadio Nacional".

"Pero es primera vez que participo en una competencia así y me fue bien, ganamos, estoy contento", agregó.

