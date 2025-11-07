Por situación judicial: La particular fórmula de Jorge Valdivia para estar en duelo de leyendas - Chilevisión

Jorge Valdivia volverá a la cancha. El Mago será parte del partido denominado "Rojo histórico" en el que estarán grandes figuras del fútbol chileno.

El duelo formará parte de la conmemoración por los 25 años del bronce logrado en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000, con La Roja finalizando en el tercer lugar.

La presencia del Mago se da en el medio de su situación judicial, donde sigue cumpliendo medidas cautelares por las investigaciones de presuntos delitos de índole sexual.

Jorge Valdivia jugará un tiempo en partido de leyendas

Teniendo en cuenta esto, Valdivia solamente disputará un tiempo en el compromiso que enfrentará al plantel de la cita de los anillos y a los campeones de la Copa América 2015.

Según consignó LUN, el otrora volante estará en el primer lapso debido a que tiene que regresar a su casa por el arresto domiciliario.

El compromiso está programado para las 20:00 horas del sábado 22 de noviembre, horario que complicó su participación en la segunda parte ya que tiene que estar en su vivienda a las 22:00.

El citado medio aseguró que la organización solicitará una actualización judicial del ex futbolista, esto con la idea de no exponerse a ningún impedimento legal.

El encuentro de grandes figuras se desarrollará en el Estadio Bicentenario de La Florida y contará con figuras como Iván Zamorano, David Pizarro, Nelson Tapia y varios más.