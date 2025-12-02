“Energía”: La importante noticia que reveló Nicolás Massú para serie ante Serbia por Copa Davis - Chilevisión

Nicolás Massú, capitán del equipo de Copa Davis, ratificó que la serie de Chile ante Serbia se disputará en el Estadio Nacional.

El Vampiro manifestó su alegría de ser local en un trascendental cruce por las Qualifiers 2026, señalando que "estamos muy contentos de jugar con nuestro público en el Estadio Nacional".

"Podemos poner las condiciones de juego y todos los detalles. Es un rival difícil y con mucha historia, tienen grandes jugadores que juegan bien en todas las superficies", agregó.

Sobre el hecho de estar en casa, el doble medallista olímpico recalcó que "es súper importante, a los jugadores les encanta recibir esa energía de la gente, tener ese estadio lleno".

"Vamos a poner las condiciones de juego, pero también hay que manejar el tema de la presión. Tenemos que estar preparados. Creo que será una serie muy pareja y va a ganar el que juegue mejor ese fin de semana", añadió.

¿Cuándo juegan Chile y Serbia por Copa Davis?

La serie entre Chile y Serbia se disputará entre el 6 y 8 de febrero del 2026 en nuestro país.

Por ahora, no está garantizada la presencia de Novak Djokovic (4°), ex número uno del mundo y ganador de 101 títulos a nivel ATP.