Habrá triatletas de élite: Itaú IRONMAN 70.3 de Pucón entregará cupos al Mundial Multisport - Chilevisión

En el marco del lanzamiento oficial, el Club Deportivo Universidad Católica (CDUC), organizador del Itaú IRONMAN 70.3 de Pucón, anunció que la edición 2026 de la “carrera más linda del mundo” adquiere un carácter especialmente relevante.

Por primera vez, el evento será federado gracias a una reciente alianza con la Federación Chilena de Triatlón (Fechitri). Este nuevo marco permitirá que la competencia entregue cupos clasificatorios para el Mundial Multisport de la World Triathlon de Abu Dabi 2026, elevando el estándar deportivo y abriendo una oportunidad inédita para atletas nacionales e internacionales.

Christian Martin, Race Director de la cita, valoró esta noticia y destacó: "La federación del evento y los cupos para el Mundial Multisport marcan un paso importante en la evolución de la carrera, reflejando el desarrollo del triatlón en Chile".

"Permite a los deportistas competir oficialmente, sumar puntos en el ranking nacional y acceder a competencias internacionales. Es un reconocimiento al nivel que hemos construido y una gran noticia para quienes buscan nuevos desafíos. Pucón será, más que nunca, un punto de encuentro para el alto rendimiento y para quienes sueñan con competir a nivel global", agregó.

Bárbara Riveros y Diego Moya estarán en "la carrera más linda del mundo"

La nueva edición del Itaú IRONMAN 70.3 Pucón reunirá a reconocidos triatletas élite, entre las que estará la ganadora seis veces de esta carrera, Bárbara Riveros, y deportista del Triatlón UC y reciente campeón del 70.3 de Valdivia, Diego Moya.

En la categoría varones, resalta la presencia de Luciano Taccone (Argentina), Drew Schellenberger, Brad Bischoff y Robbie Deckard (EE. UU.), junto a los nacionales Vicente Trewhela, Martín Baeza, Martín Ulloa, Nicolás Sáez, Benjamín Adriazola y Ángel Ruiz.

Por su parte, en la versión femenina competirán la campeona vigente de Pucón Cecilia Pérez (México), Romina Biagioli (Argentina) y Kirsten Kasper (EE.UU), sumándose a las representantes chilenas Francisca Garrido y Macarena Salazar.

"Contar con un grupo élite de esta magnitud no sólo refleja el crecimiento del triatlón en Chile, sino que también consolida al Itaú IRONMAN 70.3 de Pucón como una de las carreras más exigentes y prestigiosas de la región. Cada edición busca superar expectativas, ofreciendo a los atletas un desafío de alto rendimiento y al público una experiencia única e inolvidable", expresó Felipe Van Wyngard, Sport Manager del Itaú IRONMAN 70.3 Pucón 2026.

Experiencia Deportiva, Fan Fest y Show Aéreo

Además de la competencia misma, el Itaú IRONMAN 70.3 de Pucón también implementará mejoras clave en su nueva versión. El ingreso a la meta para los deportistas cambiará desde el Parque Los Boldos hacia el sector de Los Boteros, optimizando la fluidez y la organización de la llegada.

Asimismo, el evento estrenará un kit de competencia renovado, que incluirá una polera, una mochila y productos de alto estándar y tecnología de punta. A esto se suma el fortalecimiento del Fan Fest, que incorporará música, food trucks y zonas de descanso.

En el cierre de la jornada de domingo, habrá un espectáculo especial de los Halcones de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), quienes realizarán una presentación de acrobacia aérea alrededor del mediodía, coincidiendo con la premiación del evento.

Juan Pablo Arias, jefe de Producciones Deportivas del CDUC, remarcó que "la presencia de los Halcones será un momento único para el público asistente y un reconocimiento al esfuerzo de los deportistas. Queremos que Pucón viva una verdadera fiesta deportiva, con emoción desde el inicio hasta la llegada final”, señaló Juan Pablo Arias.

Desde Itaú, main sponsor del evento, destacaron el sentido que tiene para la institución acompañar el crecimiento del triatlón nacional.

"Este deporte encarna valores que nos representan: disciplina, estrategia, resiliencia y colaboración. Lo vemos reflejado en el progreso de Diego Moya, nuestro embajador, quien ya ganó en su tercer 70.3. Ser nuevamente main sponsor del Itaú IRONMAN 70.3 Pucón no es solo un orgullo, sino una forma concreta de seguir aportando al deporte de alto rendimiento en Chile. Para nosotros, sus metas son nuestro punto de partida", sostuvo Guillermo Birrell, gerente Banca Grandes Empresas e Instituciones de Itaú Corporate.

¿Dónde ver el Itaú IRONMAN 70.3 de Pucón?

El Itaú IRONMAN 70.3 de Pucón será transmitido por Chilevisión y por todas sus plataformas digitales.

La denominada "carrera más linda del mundo" se realizará el fin de semana del 11 de enero del 2026. Para más información e inscripciones visita www.lacatolica.cl.