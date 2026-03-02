Más que un título: El importante monto que se llevó Luciano Darderi por ser campeón del Chile Open - Chilevisión

Luciano Darderi (21°) se convirtió en el campeón del Chile Open 2026, venciendo en la gran final al alemán Yannick Hanfmann (65°) por 7-6 (6) y 7-5.

El italiano fue más sólido en los momentos vitales del encuentro, obteniendo en nuestro país nada menos que el quinto título de su carrera.

Además de quedar en la historia grande del ATP 250 de Santiago, el europeo consiguió un importante premio económico.

Los millones que ganó Luciano Darderi en el Chile Open

Al ser el ganador del certamen, Darderi se llevó un monto de 106.460 dólares, equivalentes a poco más de 94 millones de pesos chilenos.

Por su parte, Hanfmann obtuvo cerca de 55 millones de la moneda nacional por ser el finalista, además de importantes puntos para el ranking ATP.

La carrera de Darderi ha tenido un gran ascenso. A sus 24 años, el italiano ya lleva cinco títulos en arcilla y es el tenista que más ha festejado en esta superficie desde comienzos del 2024.

En este registro supera nada menos que al español Carlos Alcaraz (1°), quien tiene cuatro trofeos en polvo de ladrillo en ese periodo.