Chile vs Colombia: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Clasificatorias Mundial de Básquetbol - Chilevisión

La Selección Chilena de Básquetbol disputa un partido fundamental este viernes, midiéndose a Colombia por una nueva fecha de las Clasificatorias al Mundial 2027.

La Roja arranca una ventana decisiva en la que tiene la obligación de vencer a los cafeteros, apostando a hacerse fuerte en condición de local.

De cara a este encuentro, el entrenador Juan Manuel Córdoba no contará con Nicolás Carvacho, jugador del Elitzur Maccabi Netanya de Israel que sufrió una lesión.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Chile vs Colombia?

El partido de Chile ante Colombia, válido por la segunda ventana de las Clasificatorias al Mundial de Básquetbol, será transmitido en vivo por el canal DSports de la señal DirecTV.

Adicionalmente, la plataforma de streaming DGO emitirá este encuentro de manera online. Para eso, tienes que entrar con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre Chile y Colombia por Clasificatorias al Mundial de Básquetbol

El compromiso del combinado nacional con la escuadra amarilla inicia a las 20:00 horas de Chile de este viernes 27 de febrero, disputándose en el Coliseo Antonio Azurmendy de Valdivia.

Tras este duelo, Chile se preparará para otro crucial cotejo frente a Venezuela el lunes 2 de marzo.