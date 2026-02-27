Dispar noche para los chilenos: Cristian Garín cae y Alejandro Tabilo avanza en el Chile Open - Chilevisión

Las raquetas nacionales vieron acción durante la noche de este jueves en el campeonato que se vive en nuestro país, donde enfrentaron a Sebastián Báez y Thiago Tirante.
Viernes 27 de febrero de 2026 | 00:06
Una dispar noche vivieron los chilenos Cristian Garín y Alejandro Tabilo este jueves en el BCI Seguros Chile Open 2026, campeonato ATP 250 que se disputa en la región Metropolitana.
El 93° en el ránking ATP quedo eliminado por parciales de 7-6, 1-6 y 7-5 ante Sebastián Báez, y no pudo avanzar de cuartos en la arcilla de San Carlos de Apoquindo.
Si bien la primera manga se batalló punto a punto y el chileno lo llevó al tie break, no pudo llevarse el set.
Sin embargo, en el segundo, Garín bapuleó a su contrincante 42° en el ránking ATP, pero no pudo ratificarlo en el tercer y último set.
Pero la jornada no terminó ahí, ya que a Chile aún le quedaba una alegría. Alejandro Tabilo se impuso ante Thiago Tirante y avanzó a cuartos de final tras vencerlo por 4-6, 6-3 y 6-3.
El encuentro lo partió perdiendo el nacional en el primer set y el futuro no se veía fácil, pero el número 42° se jugó todo por el todo en una remontada.
Es así como la segunda y tercera manga se las quedó por un contundente 6-3 dejando en el camino al 76° del mundo.
Ahora, Tabilo podrá ir por la "venganza", ya que se enfrantará a Sebatián Báez este viernes a las 20:00 horas en el court central Jaime Fillol.