Tremendo: El millonario premio que obtuvo Alejandro Tabilo tras llegar a la final del ATP de Río - Chilevisión

Tremendo: El millonario premio que obtuvo Alejandro Tabilo tras llegar a la final del ATP de Río

Pese a la derrota contra el argentino Tomás Etcheverry, el tenista chileno saca cuentas alegres por su paso en el certamen brasileño.

Lunes 23 de febrero de 2026 | 09:19

Alejandro Tabilo (42°) cerró una gran semana en el ATP 500 de Río de Janeiro, alcanzando la final en la que cayó ante el argentino Tomás Etcheverrey (33°).

El chileno no pudo en la búsqueda del título frente al trasandino, quien lo superó por 3-6, 7-6 (3) y 6-4 en un extenso partido.

Pese a la amargura de no levantar el título, el zurdo saca cuentas alegres por el millonario premio obtenido y el avance en el ranking.

Alejandro Tabilo logra suculento premio en el ATP de Río

Por haber alcanzado la final del certamen de Brasil, el tenista nacional recibió 248.480 dólares, equivalentes a poco más de 215 millones de pesos chilenos.

Por su parte, Etcheverry se quedó con un monto cercano a los 400 millones de la moneda nacional, uno de los montos más grandes de la gira sudamericana.

A nivel deportivo, Tabilo ascendió en el escalafón mundial y se ubicó en el lugar 42°, lo que le permite asegurar su entrada directa a los grandes torneos.

