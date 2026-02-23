Tremendo: El millonario premio que obtuvo Alejandro Tabilo tras llegar a la final del ATP de Río - Chilevisión

Pese a la derrota contra el argentino Tomás Etcheverry, el tenista chileno saca cuentas alegres por su paso en el certamen brasileño.
Lunes 23 de febrero de 2026 | 09:19
Alejandro Tabilo (42°) cerró una gran semana en el ATP 500 de Río de Janeiro, alcanzando la final en la que cayó ante el argentino Tomás Etcheverrey (33°).
El chileno no pudo en la búsqueda del título frente al trasandino, quien lo superó por 3-6, 7-6 (3) y 6-4 en un extenso partido.
Pese a la amargura de no levantar el título, el zurdo saca cuentas alegres por el millonario premio obtenido y el avance en el ranking.
Por haber alcanzado la final del certamen de Brasil, el tenista nacional recibió 248.480 dólares, equivalentes a poco más de 215 millones de pesos chilenos.
Por su parte, Etcheverry se quedó con un monto cercano a los 400 millones de la moneda nacional, uno de los montos más grandes de la gira sudamericana.
A nivel deportivo, Tabilo ascendió en el escalafón mundial y se ubicó en el lugar 42°, lo que le permite asegurar su entrada directa a los grandes torneos.
¡GRAN SEMANAAA! 👏👏— Team Chile (@TeamChile_COCH) February 23, 2026
Alejandro Tabilo 🇨🇱 (68º) se quedó con el subcampeonato 🥈 del ATP 500 de Río 🇧🇷, tras ceder estrechamente ante Tomás Etcheverry 🇦🇷 (51º) por 3-6, 7-6 (3) y 6-4.
Este vicecampeonato impulsará 📈 a Alejandro al puesto Nº 42 del ranking mundial.
¡Con todo en… pic.twitter.com/bDpQACFXVQ